ООН: Уровень детской смертности в Армении снизился в 1990-2016 годах

PanARMENIAN.Net - В Армении уровень детской смертности значительно сократился за 26 лет.Об этом свидетельствуют данные доклада ООН, опубликованного 19 октября.

Так, если в 1990 году среди 1000 детей младше 5 лет в Армении умирали 50, то в 2016 году это число сократилось до 13 детей. В 2016 году из каждых 1000 младенцев в первые 28 дней жизни погибали 7.

Согласно докладу, в 2016 году погибло минимальное число детей младше 5 лет за всю историю наблюдений - 5.6 млн, снизившись на 62% с 1990 года, когда погибли 12.7 млн детей младше 5 лет.

Около 15.000 детей в возрасте до пяти лет, 7000 из которых - новорожденные, умирали в мире каждый день в 2016 году. Доля новорожденных среди умерших за последние 16 лет выросла с 41% до 46%, что является крайне тревожным показателем.

По данным ООН, осложнения при беременности и родах стали причиной смерти младенцев в 30% случаях, а пневмония и диарея являются основными инфекционными заболеваниями, от которых погибают дети младше пяти лет - на их долю в 2016 году пришлось 16% и 8% детских смертей, соответственно.

Согласно докладу ООН, наибольший уровень детской смертности наблюдается в двух регионах мира: Южной Азии (39% от общего числа погибших в 2016 году) и Африке к югу от Сахары (38%). При этом странами с наивысшим показателем являются Индия (24% детских смертей), Пакистан (10%), Нигерия (9%), Демократическая Республика Конго (4%) и Эфиопия (3%).