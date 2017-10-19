ООН: Уровень детской смертности в Армении снизился в 1990-2016 годах
19 октября 2017 - 16:59 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении уровень детской смертности значительно сократился за 26 лет.Об этом свидетельствуют данные доклада ООН, опубликованного 19 октября.
Так, если в 1990 году среди 1000 детей младше 5 лет в Армении умирали 50, то в 2016 году это число сократилось до 13 детей. В 2016 году из каждых 1000 младенцев в первые 28 дней жизни погибали 7.
Согласно докладу, в 2016 году погибло минимальное число детей младше 5 лет за всю историю наблюдений - 5.6 млн, снизившись на 62% с 1990 года, когда погибли 12.7 млн детей младше 5 лет.
Около 15.000 детей в возрасте до пяти лет, 7000 из которых - новорожденные, умирали в мире каждый день в 2016 году. Доля новорожденных среди умерших за последние 16 лет выросла с 41% до 46%, что является крайне тревожным показателем.
По данным ООН, осложнения при беременности и родах стали причиной смерти младенцев в 30% случаях, а пневмония и диарея являются основными инфекционными заболеваниями, от которых погибают дети младше пяти лет - на их долю в 2016 году пришлось 16% и 8% детских смертей, соответственно.
Согласно докладу ООН, наибольший уровень детской смертности наблюдается в двух регионах мира: Южной Азии (39% от общего числа погибших в 2016 году) и Африке к югу от Сахары (38%). При этом странами с наивысшим показателем являются Индия (24% детских смертей), Пакистан (10%), Нигерия (9%), Демократическая Республика Конго (4%) и Эфиопия (3%).
Самое значимое
Как рассказал в беседе с PanARMENIAN.Net сам Ваан, идея производить содовую, которую можно будет использовать в коктейлях, пришла ему еще давно, так как сам он работает в барной индустрии
Как сообщила Социал-демократическая партия Эстонии, которая ранее инициировала в столичном парламенте соответствующий законопроект, установкой памятника займется специально созданная комиссия
«Конечно, спустя более 2000 лет после Ксенофонта многое изменилось, и, к несчастью пива, в регионе наиболее сосредоточены на истории виноделия, которая намного лучше документирована»,- говорится в статье
В целом, позиция армянского гражданства улучшилась за последние 5 лет на 3,2%
Partner news
Последние новости
Карабахский военнослужащий погиб в результате огня с азербайджанской стороны «Министерство обороны Арцаха разделяет боль тяжелой утраты и выражает свою поддержку членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего», – говорится в сообщении.
В Башкирии вынесен приговор разжигателю межнациональной вражды к армянам и другим нацменам Подсудимый признал свою вину и удалил текст со своей страницы. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 2 года условно
82-летнего вице-президента Федерации фехтования Азербайджана обвиняют в педофилии Обвинения выдвинул Асаф Меликов, занимавший при бывшем президенте Федерации Назиме Ибрагимове пост генерального секретаря
Армения одобрила подписание соглашения с РФ о международном автосообщении Исключение, по его словам, составят те случаи, когда законодательством другого государства не предусмотрено других положений