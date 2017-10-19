Месси признавался лучшим игроком в 10 из 11 матчах «Барселоны» сезона-2017/18

PanARMENIAN.Net - Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим игроком матча группового этапа Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» (3:1). Аргентинец отметился голом и голевой передачей.

Месси оказывался лучшим игроком в 10 из 11 матчах «Барселоны» в новом сезоне. Среди восьми игр Ла Лиги и трех в Лиге чемпионов футболист не выделился в матче чемпионата против «Жироны», пишет Eurosport.

На счету Месси 15 голов и 4 ассиста в 13 матчах сезона-2017/18. Месси– едиственный игрок сборной Аргентины, который забивал в официальных матчах в 2017 году.

«Барселона» набрала 9 очков и лидирует на групповом этапе Лиги чемпионов.