Месси признавался лучшим игроком в 10 из 11 матчах «Барселоны» сезона-2017/18
19 октября 2017 - 17:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим игроком матча группового этапа Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» (3:1). Аргентинец отметился голом и голевой передачей.
Месси оказывался лучшим игроком в 10 из 11 матчах «Барселоны» в новом сезоне. Среди восьми игр Ла Лиги и трех в Лиге чемпионов футболист не выделился в матче чемпионата против «Жироны», пишет Eurosport.
На счету Месси 15 голов и 4 ассиста в 13 матчах сезона-2017/18. Месси– едиственный игрок сборной Аргентины, который забивал в официальных матчах в 2017 году.
«Барселона» набрала 9 очков и лидирует на групповом этапе Лиги чемпионов.
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