«В чем сила, брат»: Данила Багров признан национальным супергероем России
19 октября 2017 - 17:16 AMT
PanARMENIAN.Net - Данила Багров, главный персонаж дилогии Алексея Балабанова «Брат», признан национальным супергероем России по результатам онлайн-голосования выставки средств безопасности «Интерполитех». Об этом сообщается на странице мероприятия во «ВКонтакте» 19 октября.
За киногероя проголосовали 45 процентов респондентов. На втором месте оказался Илья Муромец с 13 процентами голосов. Третью строчку занял Глеб Жеглов, главный персонаж советского пятисерийного фильма «Место встречи изменить нельзя». Его выбрали 11 процентов респондентов, пишет Lenta.ru.
Фильм «Брат» вышел в 1997 году. Он посвящен жизни ветерана Первой чеченской войны Данилы Багрова, который приезжает к брату в Санкт-Петербург и оказывается втянут в бандитскую жизнь города. Ленту «Брат 2» Балабанов выпустил в 2000 году. Действие сиквела переносится в США. Роль Багрова исполнил актер Сергей Бодров-младший.
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