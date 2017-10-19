Тяжелоатлет Давид Ованнисян стал вице-чемпионом Европы
19 октября 2017 - 18:34 AMT
PanARMENIAN.Net - На проходящем в албанском городе Дуррес молодежном чемпионате Европы по тяжелой атлетике до 20 и 23 лет представитель Армении Давид Ованнисян (85 кг) с результатом 343 кг в двоеборье стал серебряным призером, а Карен Авакян с 339 кг в двоеборье занял 4-е место.
Ованнисян также завоевал малую серебряную медаль в упражнении рывок, подняв 158 кг, Авагян удостоился бронзовой медали – 156 кг, сообщает пресс-служба НОКА.
В упражнении толчок Овваннисян с результатом 185 кг занял 4-е, а Авагян со 183 кг – 6-е место.
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