Армения одобрила подписание соглашения с РФ о международном автосообщении
19 октября 2017 - 18:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Правительство Армении на заседании 19 октября одобрило подписание межправительственного соглашения с Россией о международном автомобильном сообщении.
Как сообщил, представляя соглашение, министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян, документом предусмотрено осуществление грузоперевозок между двумя странами без дополнительных разрешений, за исключением грузов, следующих не из стран-членов ЕАЭС в государства, которые не предусмотрены соглашением.
«Межгосударственные регулярные и нерегулярные пассажироперевозки будут осуществляться при наличии разрешений, которыми полномочные органы двух стран будут обмениваться ежегодно», - сказал Мартиросян, пишет АРКА.
В то же время, по словам министра, в рамках соглашения, транспортные компании, занимающиеся перевозкой пассажиров и грузов при реализации перевозок по территории двух государств взаимно будут освобождены от выплат на территории другой страны пошлин, сборов и выплат, взимаемых за собственность и эксплуатацию транспортного средства.
Исключение, по его словам, составят те случаи, когда законодательством другого государства не предусмотрено других положений.
«Соглашение содержит также механизмы безопасности и контроля за перевозками», - сказал Мартиросян.
Армения и Россия планируют подписать это соглашение с целью развития и облегчения на основе взаимности автомобильного пассажирского и грузового сообщения между двумя странами и транзита по их территории, а также с учетом положений Договора о Евразийском экономическом союзе.
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Посольство Армении находится на постоянной связи с местными властями, дополнительная информация будет предоставлена позднее.
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