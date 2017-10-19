Армения одобрила подписание соглашения с РФ о международном автосообщении

PanARMENIAN.Net - Правительство Армении на заседании 19 октября одобрило подписание межправительственного соглашения с Россией о международном автомобильном сообщении.

Как сообщил, представляя соглашение, министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян, документом предусмотрено осуществление грузоперевозок между двумя странами без дополнительных разрешений, за исключением грузов, следующих не из стран-членов ЕАЭС в государства, которые не предусмотрены соглашением.

«Межгосударственные регулярные и нерегулярные пассажироперевозки будут осуществляться при наличии разрешений, которыми полномочные органы двух стран будут обмениваться ежегодно», - сказал Мартиросян, пишет АРКА.

В то же время, по словам министра, в рамках соглашения, транспортные компании, занимающиеся перевозкой пассажиров и грузов при реализации перевозок по территории двух государств взаимно будут освобождены от выплат на территории другой страны пошлин, сборов и выплат, взимаемых за собственность и эксплуатацию транспортного средства.

Исключение, по его словам, составят те случаи, когда законодательством другого государства не предусмотрено других положений.

«Соглашение содержит также механизмы безопасности и контроля за перевозками», - сказал Мартиросян.

Армения и Россия планируют подписать это соглашение с целью развития и облегчения на основе взаимности автомобильного пассажирского и грузового сообщения между двумя странами и транзита по их территории, а также с учетом положений Договора о Евразийском экономическом союзе.