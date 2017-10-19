82-летнего вице-президента Федерации фехтования Азербайджана обвиняют в педофилии

PanARMENIAN.Net - В Федерации фехтования Азербайджанаразгорелся очередной скандал.82-летнего вице-президента Яшара Мамедова обвиняют в педофилии.

Обвинения выдвинул Асаф Меликов, занимавший при бывшем президенте Федерации Назиме Ибрагимове пост генерального секретаря. Причем сделал это не в устной форме, а в письмах на имя руководства Международной федерации и Европейской конфедерации фехтования, пишет Haqqin.az.

«Он (Мамедов) отправлял свои обнаженные фотографии девочкам, девушкам, которые годились ему во внучки. И те, которые соглашались на его интимные предложения, несмотря на результаты на соревнованиях, становились членами сборной Азербайджана под номером один и ездили с ним. Так, чемпионка страны не попала в состав сборной. А вместо нее попала та, которой он отправил свое обнаженное фото»,- говорится в письме Меликова.

Также Меликов обвиняет Мамедова в краже более полумиллиона долларов и пишет о том, что смена руководства Федерации фехтования Азербайджана состоялась после согласования президента Международной федерации Алишера Усманова с руководством страны.

Сам Яшар Мамедов свою вину отрицает и говорит, что Меликовым движет желание его опозорить.