В Башкирии вынесен приговор разжигателю межнациональной вражды к армянам и другим нацменам

PanARMENIAN.Net - Житель Башкирии получил срок за экстремизм в соцсети «Вконтакте». Мелеузовский районный суд вынес обвинительный приговор 37-летнему местному жителю по ч. 1 ст. 282 УК РФ.

Суд установил, что в марте 2016 года подсудимый разместил на своей странице в соцсети «Вконтакте» текст, пропагандирующий нацизм и призывающий к насилию в отношении лиц нерусской национальности - армян, дагестанцев, чеченцев, сообщили в Мелеузовской межрайонной прокуратуре, передает ToDay News Ufa.

Согласно выводам проведенной экспертизы, размещенные мужчиной материалы направлены на возбуждение националистической ненависти и вражды, а также унижают честь и достоинство граждан.

Подсудимый признал свою вину и удалил текст со своей страницы. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 2 года условно.