В Башкирии вынесен приговор разжигателю межнациональной вражды к армянам и другим нацменам
19 октября 2017 - 19:06 AMT
PanARMENIAN.Net - Житель Башкирии получил срок за экстремизм в соцсети «Вконтакте». Мелеузовский районный суд вынес обвинительный приговор 37-летнему местному жителю по ч. 1 ст. 282 УК РФ.
Суд установил, что в марте 2016 года подсудимый разместил на своей странице в соцсети «Вконтакте» текст, пропагандирующий нацизм и призывающий к насилию в отношении лиц нерусской национальности - армян, дагестанцев, чеченцев, сообщили в Мелеузовской межрайонной прокуратуре, передает ToDay News Ufa.
Согласно выводам проведенной экспертизы, размещенные мужчиной материалы направлены на возбуждение националистической ненависти и вражды, а также унижают честь и достоинство граждан.
Подсудимый признал свою вину и удалил текст со своей страницы. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 2 года условно.
Самое значимое
«Президенты согласились принять меры по активизации переговорного процесса и предпринять дополнительные шаги по снижению напряженности на линии соприкосновения», – отмечается в сообщении
«Наша встреча с президентом Бако Саакяном была очень продуктивной, и мы обсудили многие вопросы, связанные с конфликтом»,- отметил Шефер после встречи с президентом НКР
Цинкер сообщил, что проект признания Геноцида армян уже утвержден комиссией Кнессета по культуре. Далее вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании Кнессета
Посольство Армении находится на постоянной связи с местными властями, дополнительная информация будет предоставлена позднее.
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