В Facebook появилась Лента «Интересное»

PanARMENIAN.Net - Команда социальной сети Facebook начала глобальное внедрение своей экспериментальной новой Ленты «Интересное» (Explore Feed).

Ранее она была доступна на мобильных устройствах через основное меню, а теперь появилась и десктопной веб-версии.

В веб-версии Лента «Интересное» доступна по адресу facebook.com/explore или через боковую панель слева, рядом с Мероприятиями, Группами, Страницами, и тому подобным, пишет Ferra.ru.

В Ленту «Интересное» входят рекомендованный контент от компаний и медиасайтов, на которые сам пользователь может и не быть подписан. Рекомендации основаны на ранее просмотренных и понравившихся пользователю темах, а также популярных темах среди его друзей.