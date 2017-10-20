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В Facebook появилась Лента «Интересное»

В Facebook появилась Лента «Интересное»
20 октября 2017 - 10:56 AMT

PanARMENIAN.Net - Команда социальной сети Facebook начала глобальное внедрение своей экспериментальной новой Ленты «Интересное» (Explore Feed).

Ранее она была доступна на мобильных устройствах через основное меню, а теперь появилась и десктопной веб-версии.

В веб-версии Лента «Интересное» доступна по адресу facebook.com/explore или через боковую панель слева, рядом с Мероприятиями, Группами, Страницами, и тому подобным, пишет Ferra.ru.

В Ленту «Интересное» входят рекомендованный контент от компаний и медиасайтов, на которые сам пользователь может и не быть подписан. Рекомендации основаны на ранее просмотренных и понравившихся пользователю темах, а также популярных темах среди его друзей.

Ссылки по теме:
Ferra.ru: Facebook запустила Ленту «Интересное»
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