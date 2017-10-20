Жириновский - Баку: Проблема Нагорного Карабаха практически нерешаема
20 октября 2017 - 11:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Проблема Нагорного Карабаха практически нерешаема. Такое мнение выразил руководитель фракции ЛДПР в Государственной думе РФ Владимир Жириновский, выступая на панельной дискуссии на тему «Интеграционные процессы в меняющемся мире».
Обсуждения проходят в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.
Глава ЛДПР отметил, что это достаточно злободневная проблема и она нерешаемая.
«Когда мы говорим Азербайджан и Армения, мы должны понять, что есть у них территория, где невозможно решить. Нет этого решения»,- сказал он, пишетSputnik-Азербайджан.
По его словам, проблема Карабаха останется у Азербайджана на долгие годы: «Проблемы Иерусалима можно решить? Нет. Евреи считают, что это их город, столица, а арабы считают, что их».
Самое значимое
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Случай не единичный
Новая партия боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
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