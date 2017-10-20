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Жириновский - Баку: Проблема Нагорного Карабаха практически нерешаема

Жириновский - Баку: Проблема Нагорного Карабаха практически нерешаема
20 октября 2017 - 11:17 AMT

PanARMENIAN.Net - Проблема Нагорного Карабаха практически нерешаема. Такое мнение выразил руководитель фракции ЛДПР в Государственной думе РФ Владимир Жириновский, выступая на панельной дискуссии на тему «Интеграционные процессы в меняющемся мире».

Обсуждения проходят в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

Глава ЛДПР отметил, что это достаточно злободневная проблема и она нерешаемая.

«Когда мы говорим Азербайджан и Армения, мы должны понять, что есть у них территория, где невозможно решить. Нет этого решения»,- сказал он, пишетSputnik-Азербайджан.

По его словам, проблема Карабаха останется у Азербайджана на долгие годы: «Проблемы Иерусалима можно решить? Нет. Евреи считают, что это их город, столица, а арабы считают, что их».

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Sputnik.az. Жириновский сравнил проблему Карабаха с Иерусалимом
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