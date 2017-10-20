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Погибший в Карабахе военнослужащий посмертно награжден медалью «За боевые заслуги»

Погибший в Карабахе военнослужащий посмертно награжден медалью «За боевые заслуги»
20 октября 2017 - 13:40 AMT

PanARMENIAN.Net - Погибший 19 октября от огня с азербайджанской стороны карабахский военнослужащий награжден посмертно.

19 октября президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян подписал указ, согласно которому за мужество, проявленное при защите государственной границы НКР, военнослужащий N-ской воинской части Армии обороны Тигран Хачатрян посмертно награжден медалью «За боевые заслуги».

19 октября, около 15:50 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны НКР, дислоцированной в северо-восточном направлении линии соприкосновения, вследствие стрельбы ВС Азербайджана смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Тигран Арменович Хачатрян, 1998 г.р.

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