Погибший в Карабахе военнослужащий посмертно награжден медалью «За боевые заслуги»
20 октября 2017 - 13:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Погибший 19 октября от огня с азербайджанской стороны карабахский военнослужащий награжден посмертно.
19 октября президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян подписал указ, согласно которому за мужество, проявленное при защите государственной границы НКР, военнослужащий N-ской воинской части Армии обороны Тигран Хачатрян посмертно награжден медалью «За боевые заслуги».
19 октября, около 15:50 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны НКР, дислоцированной в северо-восточном направлении линии соприкосновения, вследствие стрельбы ВС Азербайджана смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Тигран Арменович Хачатрян, 1998 г.р.
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«Президенты согласились принять меры по активизации переговорного процесса и предпринять дополнительные шаги по снижению напряженности на линии соприкосновения», – отмечается в сообщении
«Наша встреча с президентом Бако Саакяном была очень продуктивной, и мы обсудили многие вопросы, связанные с конфликтом»,- отметил Шефер после встречи с президентом НКР
Цинкер сообщил, что проект признания Геноцида армян уже утвержден комиссией Кнессета по культуре. Далее вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании Кнессета
Посольство Армении находится на постоянной связи с местными властями, дополнительная информация будет предоставлена позднее.
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