Медведев приедет в Армению 24 октября
20 октября 2017 - 11:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр России Дмитрий Медведев 24 октября прибудет в Ереван с официальным визитом по приглашению премьер-министра Армении Карена Карапетяна. Об этом сообщила пресс-служба правительства Армении.
В рамках визита запланирована встреча Карапетяна и Медведева, а также переговоры в расширенном составе и церемония подписания ряда соглашений.
Премьер-министра России примет также президент Армении Серж Саргсян.
25 октября Медведев примет участие в работе заседания Евразийского межправительственного совета.
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