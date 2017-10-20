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Медведев приедет в Армению 24 октября

Медведев приедет в Армению 24 октября
20 октября 2017 - 11:27 AMT

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр России Дмитрий Медведев 24 октября прибудет в Ереван с официальным визитом по приглашению премьер-министра Армении Карена Карапетяна. Об этом сообщила пресс-служба правительства Армении.

В рамках визита запланирована встреча Карапетяна и Медведева, а также переговоры в расширенном составе и церемония подписания ряда соглашений.

Премьер-министра России примет также президент Армении Серж Саргсян.

25 октября Медведев примет участие в работе заседания Евразийского межправительственного совета.

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