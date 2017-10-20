Меркель за сокращение выплат Турции на подготовку к вступлению в ЕС

PanARMENIAN.Net - Канцлер Германии Ангела Меркель выступает за сокращение выплат Евросоюза, направленных на подготовку к вступлению Турции в ЕС. Об этом она заявила 19 октября перед началом саммита Евросоюза в Брюсселе.

По словам Меркель, политическим процессам в Турции с точки зрения демократии можно дать только «крайне негативную» оценку. При этом, как заметила глава правительства ФРГ, речь идет не столько о многочисленных арестах немецких граждан в этой стране, сколько о том, что правовое государство в Турции в целом движется в ложном направлении, пишет Deutsche Welle.

В бюджет Евросоюза заложено около 4,5 млрд евро на период с 2014 по 2020 годы, из них, в частности, 1,6 млрд евро - на подготовку к вступлению Турции в ЕС и 1,5 млрд - на экономические и региональные проекты. Переговоры о вступлении Турции в ЕС в настоящее время заморожены.

В то же время Меркель похвалила политику Турции в отношении беженцев, заметив, что Анкара «прилагает огромные усилия» в этой сфере. До сих пор Турция получила от ЕС 3 миллиарда евро по соглашению о беженцах. По мнению канцлера, Евросоюз «должен сдержать свое обещание и предоставить Анкаре еще 3 миллиарда»", о которых также говорится в соглашении. Эти «средства идут на пользу беженцам», многие из которых живут в Турции в тяжелых условиях, сказала Меркель.