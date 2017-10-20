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Алексис Оганян и Серена Уильямс готовятся к скорой свадьбе

Алексис Оганян и Серена Уильямс готовятся к скорой свадьбе
20 октября 2017 - 12:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Соучредитель сайта Reddit Алексис Оганян и 22-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» Серена Уильям обсуждают свадебные планы. Папарацци заметили Серену и Алексиса на встрече с их свадебным распорядителем в Новом Орлеане, пишет издание Daily Mail.

Встреча продлилась несколько часов. С распорядителем пара обсудила не только меню и прочие детали торжества, но и посетила несколько площадок, которые подошли бы для их свадьбы.

Точную дату торжества и место знаменитости держат в секрете, но можно с уверенностью говорить, что это случится до конца года. Возможно, свадьба состоится в следующем месяце, так как в январе Серена собирается участвовать в Открытом чемпионате Австралии, и на протяжении всего декабря, скорее всего, будет занята активной подготовкой к этому событию.

Впервые о романе Серены и Алексиса заговорили в 2015 году, когда на странице Алексиса в Instagram стали появляться фото с теннисных матчей. Серена первое время не афишировала эти отношения, но в декабре 2016-го объявила о помолвке через Reddit. 19 апреля стало известно, что Уильямс беременна.

1 сентября у Серены и Алексиса родилась дочь Алексис, которой почти сразу же завели собственную Instagram-страничку.

Ссылки по теме:
Daily Mail. EXCLUSIVE: Here comes the bride! Serena Williams and fiancé Alexis Ohanian leave newborn baby girl at home and fly to New Orleans with their pup Chip to plan their late fall WEDDING
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