Алексис Оганян и Серена Уильямс готовятся к скорой свадьбе

PanARMENIAN.Net - Соучредитель сайта Reddit Алексис Оганян и 22-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» Серена Уильям обсуждают свадебные планы. Папарацци заметили Серену и Алексиса на встрече с их свадебным распорядителем в Новом Орлеане, пишет издание Daily Mail.

Встреча продлилась несколько часов. С распорядителем пара обсудила не только меню и прочие детали торжества, но и посетила несколько площадок, которые подошли бы для их свадьбы.

Точную дату торжества и место знаменитости держат в секрете, но можно с уверенностью говорить, что это случится до конца года. Возможно, свадьба состоится в следующем месяце, так как в январе Серена собирается участвовать в Открытом чемпионате Австралии, и на протяжении всего декабря, скорее всего, будет занята активной подготовкой к этому событию.

Впервые о романе Серены и Алексиса заговорили в 2015 году, когда на странице Алексиса в Instagram стали появляться фото с теннисных матчей. Серена первое время не афишировала эти отношения, но в декабре 2016-го объявила о помолвке через Reddit. 19 апреля стало известно, что Уильямс беременна.

1 сентября у Серены и Алексиса родилась дочь Алексис, которой почти сразу же завели собственную Instagram-страничку.