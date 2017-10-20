Премьера симфонии «Орка #1» в Ереване: Серж Танкян впечатлен, восхищен и растроган

PanARMENIAN.Net - Фронтмен популярнейшей группы System Of A Down Серж Танкян остался очень доволен тем, как Государственный молодежный оркестр Армении под руководством Сергея Смбатяна исполнил симфонию Орка #1.

«Я очень впечатлен. Исполнение меня восхитило и даже растрогало, честно говоря… Фантастическая работа, это было чертовски круто. Я сейчас слушал и думал, что наше золото не под землей, а здесь…», — сказал рок-музыкант, пишет Sputnik-Армения.

Волнующее и эмоциональное произведение оставило сильное впечатление на зрителей. Симфония «Орка», состоящая из четырех частей, написана как беседа о человечестве, в произведении автор сравнивает кита-убийцу с людьми.

Действия происходят на протяжении всей жизни животного. Первый акт называется Victorious Orcinus. Он представляет жизнь победителя, который может убивать и достигать всевозможных высот на этой планете благодаря своей физической мощи. Однако во втором акте кит уходит на дно и погружается в глубокое состояние медитации, пытаясь познать себя. Тогда он осознает, что фактически относится к типу дельфинов. Сравнивая косатку и дельфина, как хорошую и плохую версию человечества, Танкян пытается сказать, что у нас всех внутри есть свет и тьма. И каждый решает идти к свету и верить в жизнь.

В 2013 году Орка #1 была выпущена в качестве альбома.

Концерт состоялся в рамках V Международного фестиваля Арама Хачатуряна, посвященного 200-летию выдающегося мариниста Ивана Айвазовского.