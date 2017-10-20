Apple выпустит более доступные версии iPhone X в 2018 году

PanARMENIAN.Net - Apple будет использовать некоторые технологии, встроенные в iPhone X, включая камеру TrueDepth, в новых, более доступных версиях в 2018 году.

Согласно опубликованному в Китае докладу, кодовые названия новинок — Lisbon и Hangzhou. Новая модель будет стоить примерно на 10 000 иен ($90) меньше, чем iPhone X, пишет iPhones.ru со ссылкой на Macotakara.

Ожидается, что в смартфонах следующего года появится OLED-дисплей и камера TrueDepth. Идентификатор лица также заменит Touch ID на всех iPhone 2018.

В отчете говорится, что Apple обеспокоена своей рыночной долей в Китае. В компании думают, что, предлагая функции iPhone X в более дешевом смартфоне, это может помочь вернуть долю рынка в стране.