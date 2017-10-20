Казахский блогер призвал соотечественников провести отпуск в Армении

PanARMENIAN.Net - Известный кулинарный блогер и путешественник Максим Гринкевич поделился впечатлениями о поездке в Армению, которую казахстанские туристы незаслуженно обходят стороной. Он призвал их обязательно провести следующий отпуск в Армении.

«Так сложилось, что казахстанцы знают об Армении очень мало. Есть крайне популярная Грузия – точка притяжения туристических потоков, а соседняя Армения как-то долго оставалась в тени. Возможно, тому виной непростая история этой страны, полная кризисных моментов, возможно, отсутствие грамотного пиара. Но только туристы из дальнего зарубежья куда лучше нас знают о том, что делать в Армении, чем мы – бывшие соседи по одной советской державе»,- пишет блогер.

По его словам, в Армении есть на что посмотреть, есть с кем поговорить и есть много причин, чтобы провести там свой отпуск в следующий раз.

«Эта маленькая горная страна богата и историей, и культурой, и достопримечательностями, и кухней. И что важно – местные жители всегда готовы поделиться с приезжими своими чудесами»,- пишет Гринкевич.

«Вообще армяне – добрые и открытые люди. Мне попадались весьма эрудированные образованные собеседники с чувством юмора, и никаких проблем с коммуникациями не было. Большинство городских жителей неплохо владеют русским языком и всегда рады помочь. Столица Армении – древний город Ереван – больше всего напоминает какой-то европейский городок с его вечерними шумными гуляньями, уютно освещенными ресторанами и музыкой, звучащей с разных сторон»,- отмечается в статье.

Автор рассказывает о горах и камнях Армении, религии и многочисленных древних храмах, а также о знаменитых хачкарах и озере Севан.

«Севан, кстати, это не только символ страны и место отдыха горожан, но и крупнейший на Кавказе источник пресной воды, а также водоем, рыбными запасами которого кормилась вся Армения в тяжелые времена. Рыба занимает почетное место в армянской традиционной кухне, а Севаном здесь не без оснований гордятся»,- пишет блогер.

Он также расскзаывает об армянской кухне, отмечая шашлык, толму, кисломолочный суп спас, «который тоже необходимо попробовать в первую очередь».

«Вообще стандартный армянский приём пищи начинается с овощей и трав, завернутых в свежайший лаваш на манер шаурмы. Есть здесь и разнообразные салаты, удивляющие непривычными вкусами. Армяне очень любят овощи. После закусок уже следует горячее блюдо из мяса или рыбы. Хашлама, мясо в гранатовом соусе, различные блюда на гриле, кюфта, мясо, запеченное в лаваше, бураки, жареная рыба, кебабы из раковых шеек»,- перечисляет кулинарный блогер.

«Про армянские вина и коньяки все знают и без меня. Эта сфера в стране очень развита, и домашние вина и настойки можно купить на любом рынке. Без вина обедать никто не садится. Хотя мужчины предпочитают домашнюю абрикосовую водку»,- говорится в статье.

«Обязательно посетите эту красивую и древнюю страну, и вы гарантированно останетесь довольны своим отдыхом. И постарайтесь приехать на неделю и больше – до многих красивых мест довольно далеко ехать на машине, а других способов перемещения по стране, кроме автомобильного транспорта, практически нет. Но дороги хороши, водители искусны, а значит, все получится»,- заключает Гринкевич.