Тяжелоатлет Андраник Карапетян стал чемпионом Европы до 23 лет
20 октября 2017 - 14:34 AMT
PanARMENIAN.Net - В албанском городе Дуррес продолжается чемпионат Европы по тяжелой атлетике до 20 и 23 лет.
В весовой категории 85 кг представитель Армении Андраник Карапетян (до 23 лет) с результатом 360 кг в двоеборье стал чемпионом Европы. В рывке армянский тяжелоатлет был непревзойден – 170 кг. В толчке Карапетян смог зафиксировать 190 кг, заняв второе место, сообщает пресс-служба НОКА.
Таким образом, Карапетян завоевал большую золотую медаль и по одной малой золотой и серебряной медали.
20 октября на помост выйдут также Каруш Гукасян (94 кг) и Татев Акопян (90 кг).
Ранее представительница Армении Сона Погосян (75 кг) завоевала чемпионский титул. В двоеборье армянская тяжелоатлетка зафиксировала результат 227 кг. Погосян удостоилась малых золотых медалей также в рывке (97 кг) и толчке (130 кг).
Самое значимое
Мхитарян был заменен на 90-й минуте матча
Ялян выступает в весовой категории 58 кг.
Бронзовыми медалистами стали среди молодых людей Феликс Даниелян (48 кг) и Ваагн Чалян (82 кг)
После перерыва хозяевам поля удалось сравнять счет. На 62-й минуте автором гола в составе сборной Казахстана стал Бауржан Турысбек
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