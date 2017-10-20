Тяжелоатлет Андраник Карапетян стал чемпионом Европы до 23 лет

PanARMENIAN.Net - В албанском городе Дуррес продолжается чемпионат Европы по тяжелой атлетике до 20 и 23 лет.

В весовой категории 85 кг представитель Армении Андраник Карапетян (до 23 лет) с результатом 360 кг в двоеборье стал чемпионом Европы. В рывке армянский тяжелоатлет был непревзойден – 170 кг. В толчке Карапетян смог зафиксировать 190 кг, заняв второе место, сообщает пресс-служба НОКА.

Таким образом, Карапетян завоевал большую золотую медаль и по одной малой золотой и серебряной медали.

20 октября на помост выйдут также Каруш Гукасян (94 кг) и Татев Акопян (90 кг).

Ранее представительница Армении Сона Погосян (75 кг) завоевала чемпионский титул. В двоеборье армянская тяжелоатлетка зафиксировала результат 227 кг. Погосян удостоилась малых золотых медалей также в рывке (97 кг) и толчке (130 кг).