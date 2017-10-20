// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Министр: В соглашении с ЕС нет речи о закрытии армянской АЭС

Министр: В соглашении с ЕС нет речи о закрытии армянской АЭС
20 октября 2017 - 15:59 AMT

PanARMENIAN.Net - В соглашении о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Евросоюзом нет слова о закрытии армянской атомной электростанции. Об этом заявил сегодня журналистам министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Ашот Манукян.

«Ресурс действующего энергоблока не вечен. Этого ресурса достаточно для безопасной эксплуатации станции. После этого блок будет демонтирован, вместо которого будет построен новый энергоблок. Это позиция правительства Армении», - пояснил министр, пишетAysor.am.

По словам Манукяна, вопрос строительства новой АЭС пока не рассматривается.

«Уверен, что она будет построена. Вопрос – какой мощности будет станция. Ответы на эти вопросы будут даны в течение двух лет», - заявил министр.

Европейская комиссия ранее опубликовала парафированный текст Рамочного соглашения Армения-ЕС. Он содержит 357 страниц. Соглашение создает основу для тесного сотрудничества с Арменией в ряде сфер, включая энергетику, транспорт, окружающую среду, торговлю и инвестиционные перспективы.

Ссылки по теме:
Aysor.am. Մեծամորի ատոմակայանի փակման մասին ՀՀ-ԵՄ համաձայնագրում խոսք չկա. Աշոտ Մանուկյան
 Самое значимое
Армянский чай из горных трав Mountea начали экспортировать в РоссиюАрмянский чай из горных трав Mountea начали экспортировать в Россию
По его словам, компания сейчас производит 4 вида чая - с тимьяном, мятой перечной, зверобоем и ромашкой
Производство оптических устройств в Армении увеличилось в 6 разПроизводство оптических устройств в Армении увеличилось в 6 раз
Как сообщает Национальная статистическая служба Армении, за 7 месяцев в стране было произведено 20149 оптических устройств
«Яндекс.Такси» и Uber объединились в Армении и еще в 5 странах«Яндекс.Такси» и Uber объединились в Армении и еще в 5 странах
Об этом говорится в письме Тиграна Худавердяна, генерального директора «Яндекс.Такси».
Азиатский банк развития выделит ЭСА кредит в $80 млнАзиатский банк развития выделит ЭСА кредит в $80 млн
Средства будут направлены на улучшение распределительных сетей и повышения энергетической безопасности
Partner news
 Статьи
Парадокс армянского потребления

Смартфоны вместо еды и одежды

 Самое читаемое в разделе
Объем экспорта из Армении приблизился к отметке $1 млрд по итогам полугодия
Акциз на сигареты в Армении будут повышать на 15% ежегодно
Правительство Армении утвердило сроки аукциона по продаже здания министерства транспорта
Правительство Армении хочет сохранить действующие тарифы на элэнергию до 2036 года
Главная
Все новости
Обзор: Экономика
Другие новости раздела
 Последние новости
В Шотландии законодательно запретят физическое наказание для детей Шотландия таким образом станет первой частью Соединенного Королевства, где шлепание детей будет объявлено вне закона
Ученые призвали молодежь не уступать место бабушкам и дедушкам Он считает, что постоянно заставляя стариков садиться, мы делаем им же хуже, ведь они и так постоянно сидят дома, а им необходимо двигаться
Mercedes снимает знаменитый «Гелендваген» с производства (видео) По данным компании, это модель AMG G 65 Final Edition с 6-литровым мотором V12 с двумя турбинами. Весит автомобиль 2,6 тонны
Налбандян: Баку продолжает нарушения режима перемирия после встречи Саргсян-Алиев в Женеве Глава МИД Армении сообщил также, что в ходе встречи своему польскому коллеге представил совместные усилия Еревана и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ