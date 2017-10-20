Министр: В соглашении с ЕС нет речи о закрытии армянской АЭС
20 октября 2017 - 15:59 AMT
PanARMENIAN.Net - В соглашении о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Евросоюзом нет слова о закрытии армянской атомной электростанции. Об этом заявил сегодня журналистам министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Ашот Манукян.
«Ресурс действующего энергоблока не вечен. Этого ресурса достаточно для безопасной эксплуатации станции. После этого блок будет демонтирован, вместо которого будет построен новый энергоблок. Это позиция правительства Армении», - пояснил министр, пишетAysor.am.
По словам Манукяна, вопрос строительства новой АЭС пока не рассматривается.
«Уверен, что она будет построена. Вопрос – какой мощности будет станция. Ответы на эти вопросы будут даны в течение двух лет», - заявил министр.
Европейская комиссия ранее опубликовала парафированный текст Рамочного соглашения Армения-ЕС. Он содержит 357 страниц. Соглашение создает основу для тесного сотрудничества с Арменией в ряде сфер, включая энергетику, транспорт, окружающую среду, торговлю и инвестиционные перспективы.
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