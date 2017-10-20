Джигарханян о жене: Она фантастический вор, попыталась завладеть финансами театра
20 октября 2017 - 16:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Известный актер и режиссер Армен Борисович Джигарханян обвинил свою женуВиталину Цимбалюк-Романовскую в воровстве.
По словам 82-летнего актера, Романовская покусилась на самое ценное — его театр! Он рассказал, как молодая жена сначала взяла на себя руководство, практически отстранив мужа от решения большинства вопросов, а после попыталась завладеть финансами театра, пишет НТВ.
«Она у меня деньги украла, у меня есть дом, у меня квартира есть — ее нет, ее убрали, продали. Она фантастический вор! Причем сомнения нет: это ворюга! Это уже не в первый раз. Я был свидетелем, даже у меня был такой политический разговор с ней. Я говорю: «Девочка моя, деньги — хорошая, сладкая вещь, но воровать не надо»,- сказал Джигарханян.
Также, супруга выпускала спектакли, которые худрук Джигарханян презрительно называет «порнографией». Разумеется, без ведома мужа. После очередного обмана худрук устроил жене — директору своего театра разнос. После этого, по словам Джигарханяна, ему и стало плохо.
Ранее представитель жены Джигарханяна Ирина Мазур заявила, что Виталина Цымбалюк-Романовская, занимавшая пост директора Театра под руководством Джигарханяна, уволилась оттуда по собственному желанию и готова начать бракоразводный процесс.
Джигарханяна госпитализировали 10 октября. Отмечалось, что 82-летний артист поступил в больницу частным образом, без каких-либо документов и просил не сообщать о состоянии его здоровья никому, включая 38-летнюю супругу.
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