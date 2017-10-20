Пике, Рамос и Бускетс грозятся покинуть сборную Испании

PanARMENIAN.Net - Защитники сборной Испании Серхио Рамос, Жерар Пике, а также полузащитник Серджи Бускетс грозятся покинуть национальную команду.

Игроки могут сделать это после решения президента федерации футбола страны (RFEF) Хуана Луиса Ларреа об увольнении Марии Хосе Кларамунта с поста директора сборной по вопросам маркетинга, пишет Sports.ru со ссылкой на Marca.

Последняя всегда пользовалась поддержкой футболистов, а Рамос после матча отборочного турнира чемпионата мира со сборной Италии (3:0) прямо сказал, что игроки не хотят отставки Кларамунт.

Перед матчем испанцев со сборной Лихтенштейна (8:0) в квалификационном раунде мундиаля Ларреа заявил о намерении уволить Кларамунт. После этого Рамос, Пике и Бускетс заявили руководству RFEF, что покинут сборную, если Кларамунт будет уволена. После этих слов между игроками и Ларреа возникло напряжение, и президента даже не впустили в раздевалку команды. Теперь все ждут реакции футболистов на состоявшуюся-таки отставку Крарамунт.