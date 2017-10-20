В России азербайджанский фильм про армян признан экстремистским и запрещен к показу
20 октября 2017 - 16:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Азербайджанский фильм под названием «Армянский фашизм» включен в российский Федеральный список экстремистских материалов.
«Фильм «Армянский фашизм», начинающийся словами: «Азербайджан с момента переселения армян на Кавказ» и заканчивающийся словами: «… и другой стороне к Азербайджану, как к жертве агрессии», продолжительностью 1 час 5 минут 59 секунд, признан экстремистским материалом», — отмечается на официальном сайте Министерства юстиции России, пишет Rusarminfo.
Согласно решению российского суда, доступ к фильму на территории России был запрещен.
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Посольство Армении находится на постоянной связи с местными властями, дополнительная информация будет предоставлена позднее.
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