В России азербайджанский фильм про армян признан экстремистским и запрещен к показу

PanARMENIAN.Net - Азербайджанский фильм под названием «Армянский фашизм» включен в российский Федеральный список экстремистских материалов.

«Фильм «Армянский фашизм», начинающийся словами: «Азербайджан с момента переселения армян на Кавказ» и заканчивающийся словами: «… и другой стороне к Азербайджану, как к жертве агрессии», продолжительностью 1 час 5 минут 59 секунд, признан экстремистским материалом», — отмечается на официальном сайте Министерства юстиции России, пишет Rusarminfo.

Согласно решению российского суда, доступ к фильму на территории России был запрещен.