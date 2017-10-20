Налбандян: Баку продолжает нарушения режима перемирия после встречи Саргсян-Алиев в Женеве

PanARMENIAN.Net - После состоявшейся 16 октября в Женеве встречи президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева Баку продолжает свои спекуляции, нарушения режима прекращения огня на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск, вследствие чего 19 октября погиб армянский военнослужащий. Об этом заявил 20 октября министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян на совместной с главой МИД Польши Витольдом Ващиковским пресс-конференции в Ереване.

19 октября, около 15:50 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Арцаха (Нагорно-Карабахской Республики), дислоцированной в северо-восточном направлении линии соприкосновения, вследствие стрельбы ВС Азербайджана смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Тигран Арменович Хачатрян, 1998 г.р.

Глава МИД Армении сообщил также, что в ходе встречи своему польскому коллеге представил совместные усилия Еревана и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленные на продвижение переговорного процесса, урегулирование карабахского конфликта на основе принципов международного права – неприменения силы и угрозы силой, равноправия и самоопределения народов, территориальной целостности, пишетPanorama.am.

«Мы с главой МИД Польши придерживаемся мнения, что не существует альтернативы исключительно мирному урегулированию карабахского конфликта», – отметил Налбандян.

16 октября в Женеве, в посольстве Армении в Швейцарской Конфедерации, президент РА Серж Саргсян провел встречу с представителями армянской общины и представил итоги состоявшихся в тот же день переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. «Мы договорились принять меры для дальнейшего ослабления напряженности, чтобы на передовой у нас не было жертв. Должен сказать, что и президент Азербайджана, и я в этом глубоко заинтересованы. Дай Бог, чтобы он всегда так думал. Он тоже прекрасно понимает сложность проблемы, естественно, я также, но это такой вопрос, у которого никогда не будет простого решения. Но в одном хочу, чтобы вы все были уверены: для нас не может быть решения, которое может так или иначе нарушить безопасность Карабаха. Единственным для нас решением является то, чтобы Карабах был вне состава Азербайджана», – сказал Саргсян.