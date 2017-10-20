Mercedes снимает знаменитый «Гелендваген» с производства (видео)
20 октября 2017 - 17:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Mercedes выпустила последнюю партию текущего поколения Mercedes-Benz G-класс.
По данным компании, это модель AMG G 65 Final Edition с 6-литровым мотором V12 с двумя турбинами. Весит автомобиль 2,6 тонны.
«Двигатель выдает 630 л.с. и 1000 Нм крутящего момента, внедорожник разгоняется до сотни за 5,3 секунды, максимальная скорость составляет 230 км/ч», — отметили в офисе Mercedes, пишет NGS.ru.
Машину оснастили 21-дюймовыми колесами бронзового цвета, накладками на зеркала, вставками из углепластика.
Объем последней серии — всего 65 экземпляров.
В 2018 году должно выйти новое поколение Gelandewagen, однако ни точных сроков, ни параметров автомобиля пока не называется.
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Случай не единичный
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