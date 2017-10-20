Ученые призвали молодежь не уступать место бабушкам и дедушкам
20 октября 2017 - 18:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Ученые рекомендуют молодым не уступать место пожилым людям. Такая рекомендация исходит от профессора Оксфордского университета и советника английского Минздрава Мьюира Грея.
Он считает, что постоянно заставляя стариков садиться, мы делаем им же хуже, ведь они и так постоянно сидят дома, а им необходимо двигаться, пишет Medialeaks.ru со ссылкой на The Sun.
«По мере того как люди стареют, нам следует поощрять активный образ жизни. Если в доме у родителей второй этаж — не покупайте лифт для них, лучше сделайте вторые перила. И дважды подумайте, прежде чем уступить место в автобусе или поезде пожилому человеку. Для них стоять — это хорошее физическое упражнение. Нужно подталкивать бабушек и дедушек к тому, чтобы самостоятельно ходить за покупками с небольшой сумкой, подниматься по лестнице, а не использовать лифт, гулять и так далее»,- отметил ученый.
О том же самом говорит другой доктор, Скарлетт МакНалли, хирург-ортпед из Главной окружной больницы Истборна.
«Множество болезней в преклонном возрасте развиваются не из-за возраста самого по себе, а из-за неподвижности и отсутствия физической активности. Чем больше мы делаем упражнений, тем лучше»,- сказалМакНалли.
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