Ученые призвали молодежь не уступать место бабушкам и дедушкам

PanARMENIAN.Net - Ученые рекомендуют молодым не уступать место пожилым людям. Такая рекомендация исходит от профессора Оксфордского университета и советника английского Минздрава Мьюира Грея.

Он считает, что постоянно заставляя стариков садиться, мы делаем им же хуже, ведь они и так постоянно сидят дома, а им необходимо двигаться, пишет Medialeaks.ru со ссылкой на The Sun.

«По мере того как люди стареют, нам следует поощрять активный образ жизни. Если в доме у родителей второй этаж — не покупайте лифт для них, лучше сделайте вторые перила. И дважды подумайте, прежде чем уступить место в автобусе или поезде пожилому человеку. Для них стоять — это хорошее физическое упражнение. Нужно подталкивать бабушек и дедушек к тому, чтобы самостоятельно ходить за покупками с небольшой сумкой, подниматься по лестнице, а не использовать лифт, гулять и так далее»,- отметил ученый.

О том же самом говорит другой доктор, Скарлетт МакНалли, хирург-ортпед из Главной окружной больницы Истборна.

«Множество болезней в преклонном возрасте развиваются не из-за возраста самого по себе, а из-за неподвижности и отсутствия физической активности. Чем больше мы делаем упражнений, тем лучше»,- сказалМакНалли.