Галицкий потерял $600 млн за сутки
21 октября 2017 - 11:37 AMT
PanARMENIAN.Net - Состояние совладельца сети супермаркетов «Магнит» Сергея Галицкого за день уменьшилось на $606 млн, до $6,121 млрд.
Как пишет Forbes, причина этого — обвал котировок ритейлера, последовавший за публикацией квартальной отчетности. При цене закрытия в 9445 рублей за штуку 19 октября состояние миллиардера оценивалось в $6,727 млрд.
Но днем 20 октября, после обнародования результатов за третий квартал, акции обвалились почти на 12%. По состоянию на 17:10 они торговались на уровне 8442 рубля за бумагу.
Согласно данным «Магнита», чистая прибыль компании за июль-сентябрь 2017 года составила 6,9 млрд рублей. Это на 53,3% ниже, чем за аналогичный период прошлого года — 14,8 млрд рублей. EBITDA ритейлера также снизилась — с 28,65 млрд рублей до 20,66 млрд рублей, на 27,9%. В то же время выручка компании за этот период выросла на 6,5%, до 286 млрд рублей.
Галицкий – один из самых богатых армян России. Помимо «Магнита», владеет футбольным клубом «Краснодар», также является членом наблюдательного совета ВТБ.
Самое значимое
«Президенты согласились принять меры по активизации переговорного процесса и предпринять дополнительные шаги по снижению напряженности на линии соприкосновения», – отмечается в сообщении
«Наша встреча с президентом Бако Саакяном была очень продуктивной, и мы обсудили многие вопросы, связанные с конфликтом»,- отметил Шефер после встречи с президентом НКР
Цинкер сообщил, что проект признания Геноцида армян уже утвержден комиссией Кнессета по культуре. Далее вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании Кнессета
Посольство Армении находится на постоянной связи с местными властями, дополнительная информация будет предоставлена позднее.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
В Шотландии законодательно запретят физическое наказание для детей Шотландия таким образом станет первой частью Соединенного Королевства, где шлепание детей будет объявлено вне закона
Ученые призвали молодежь не уступать место бабушкам и дедушкам Он считает, что постоянно заставляя стариков садиться, мы делаем им же хуже, ведь они и так постоянно сидят дома, а им необходимо двигаться
Mercedes снимает знаменитый «Гелендваген» с производства (видео) По данным компании, это модель AMG G 65 Final Edition с 6-литровым мотором V12 с двумя турбинами. Весит автомобиль 2,6 тонны
Налбандян: Баку продолжает нарушения режима перемирия после встречи Саргсян-Алиев в Женеве Глава МИД Армении сообщил также, что в ходе встречи своему польскому коллеге представил совместные усилия Еревана и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ