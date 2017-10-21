Галицкий потерял $600 млн за сутки

PanARMENIAN.Net - Состояние совладельца сети супермаркетов «Магнит» Сергея Галицкого за день уменьшилось на $606 млн, до $6,121 млрд.

Как пишет Forbes, причина этого — обвал котировок ритейлера, последовавший за публикацией квартальной отчетности. При цене закрытия в 9445 рублей за штуку 19 октября состояние миллиардера оценивалось в $6,727 млрд.

Но днем 20 октября, после обнародования результатов за третий квартал, акции обвалились почти на 12%. По состоянию на 17:10 они торговались на уровне 8442 рубля за бумагу.

Согласно данным «Магнита», чистая прибыль компании за июль-сентябрь 2017 года составила 6,9 млрд рублей. Это на 53,3% ниже, чем за аналогичный период прошлого года — 14,8 млрд рублей. EBITDA ритейлера также снизилась — с 28,65 млрд рублей до 20,66 млрд рублей, на 27,9%. В то же время выручка компании за этот период выросла на 6,5%, до 286 млрд рублей.

Галицкий – один из самых богатых армян России. Помимо «Магнита», владеет футбольным клубом «Краснодар», также является членом наблюдательного совета ВТБ.