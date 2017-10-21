Армяне из Франции превратили в книгу кулинарные записи матери

PanARMENIAN.Net - Во французском издательстве Solar вышла книга под названием «Рецепты Армении». Ее авторы — Французы с армянскими корнями, брат и сестра Ришар и Корин Зарзаваджян выпустили книгу армянских кулинарных рецептов, собранную на основе старинных записей родной матери. Записи были обнаружены на дне старинного сундука.

Авторы книги не только «рассекретили семейный тайник», но и нашли способы «оздоровить» армянскую кухню с тысячелетней историей, пишет RFI.

Однажды Корин обнаружила старинный сундук, который она годами хранила у себя дома. В нем залежались детские игрушки, письма, а на дне — школьная тетрадь оранжевого цвета. В ней Корин и Ришар узнали подчерк своей матери. На первой странице она написала несколько афоризмов по-французски, а самый главный выделила красным цветом: «Все, что сказано за столом, хранится в складках сложенной скатерти».

«Оранжевая тетрадь неспроста оказалась в старинном сундуке. Для Зарзаваджян беречь семейные традиции — значит выжить. Ведь предки Корин и Ришара бежали из Османской империи и, спасшись от геноцида армян, поселились во Франции. Стать французами, сохранив свою идентичность, было главной задачей многих армянских беженцев и их потомков. Корин и Ришару, бросившим вызов ассимиляции, удалось это сделать в том числе благодаря этой «оранжевой тетради», - пишет RFI.

«Мама записывала эти рецепты не просто с целью сохранить их, но и для того, чтобы передать будущим поколениям традиции тысячелетней давности, — говорит Корин. — Когда мы их обнаружили, для нас сразу же стало очевидно, что мы должны поделиться этими рецептами. Ведь делиться с другими — это основа, ДНК армянской кухни. Армянская еда предназначена не для того, чтобы есть, а чтобы есть в компании. Социальный момент очень важен».

За последние несколько десятилетий во Франции были изданы около десятка книг об армянской кухне. Почти всегда их авторами были армяне из диаспоры, которые с независимой, а уж тем более с советской Арменией не имели почти никакой связи. Называли они свои книги «Армянская кухня», «Армянская еда», «Армянские рецепты». Но для Ришара и Корин было важно, чтобы в название их кулинарной книги появилась Армения, хотя и сами они родились и выросли во Франции.

«Это не значит, что речь идет о кухне этой страны. В этой книге можно найти не только блюда, которые принято готовить в Армении, но и в армянской диаспоре в Аргентине, США и т. д. Просто Армения — наш общий знаменатель», — подчеркивает Ришар.