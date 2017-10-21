В Баку ужаснулись машины с крохотным флагом Армении

PanARMENIAN.Net - Азербайджанские СМИ подняли истерию из-за автомобиля, прошедшего тюнинг в армянской мастерской.

По сообщению Haqqin.az, причиной возмущения послужил автомобиль марки Mercedes с маленьким флагом Армении рядом с номерным знаком. Появление автомобиля на улицах Баку стало причиной разбирательства в местной автоинспекции.

Пресс-секретарь инспекции Вагиф Асадов подтвердил, что флаг на машине, действительно, армянский: владелец автомобиля купил его в одном из бакинских автосалонов, думая, что это – флаг Колумбии, и ныне находится за рубежом.

«Я попросил владельца прислать фотографию автомобиля. Расследование показало, что машина проходила тюнинг в армянской мастерской. Не знаем, как она оказалась в Азербайджане, возможно, привезена из Грузии. Мы сказали об этом владельцу – он обещал снять флаг», - заявил Асадов.

Ранее в Баку со скандалом и открытием уголовных дел закрыли кафе «26», узрев в названии намек на 26 бакинских комиссаров, большинство из которых были армянами.