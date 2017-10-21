// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

В Баку ужаснулись машины с крохотным флагом Армении

В Баку ужаснулись машины с крохотным флагом Армении
21 октября 2017 - 15:24 AMT

PanARMENIAN.Net - Азербайджанские СМИ подняли истерию из-за автомобиля, прошедшего тюнинг в армянской мастерской.

По сообщению Haqqin.az, причиной возмущения послужил автомобиль марки Mercedes с маленьким флагом Армении рядом с номерным знаком. Появление автомобиля на улицах Баку стало причиной разбирательства в местной автоинспекции.

Пресс-секретарь инспекции Вагиф Асадов подтвердил, что флаг на машине, действительно, армянский: владелец автомобиля купил его в одном из бакинских автосалонов, думая, что это – флаг Колумбии, и ныне находится за рубежом.

«Я попросил владельца прислать фотографию автомобиля. Расследование показало, что машина проходила тюнинг в армянской мастерской. Не знаем, как она оказалась в Азербайджане, возможно, привезена из Грузии. Мы сказали об этом владельцу – он обещал снять флаг», - заявил Асадов.

Ранее в Баку со скандалом и открытием уголовных дел закрыли кафе «26», узрев в названии намек на 26 бакинских комиссаров, большинство из которых были армянами.

Ссылки по теме:
haqqin.az. ГАИ подтвердило: В Баку ездил автомобиль с флагом Армении
 Самое значимое
МГ ОБСЕ: Встреча президентов Армении и Азербайджана прошла в конструктивной атмосфереМГ ОБСЕ: Встреча президентов Армении и Азербайджана прошла в конструктивной атмосфере
«Президенты согласились принять меры по активизации переговорного процесса и предпринять дополнительные шаги по снижению напряженности на линии соприкосновения», – отмечается в сообщении
Новоназначенный сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США побывал в КарабахеНовоназначенный сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США побывал в Карабахе
«Наша встреча с президентом Бако Саакяном была очень продуктивной, и мы обсудили многие вопросы, связанные с конфликтом»,- отметил Шефер после встречи с президентом НКР
Экс-депутат Кнессета: Большинство израильтян - за признание Геноцида армянЭкс-депутат Кнессета: Большинство израильтян - за признание Геноцида армян
Цинкер сообщил, что проект признания Геноцида армян уже утвержден комиссией Кнессета по культуре. Далее вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании Кнессета
В ДТП в Грузии погибли 2 армян, 3 граждан РА пострадалиВ ДТП в Грузии погибли 2 армян, 3 граждан РА пострадали
Посольство Армении находится на постоянной связи с местными властями, дополнительная информация будет предоставлена позднее.
Partner news
 Статьи
Убитый ребенок, истерзанные старики, отрезанные головы солдат

Зверства азербайджанцев в ходе апрельской войны

 Самое читаемое в разделе
Эрна Мир из Армении победила на «Новой волне-2017»
Граждане Армении могут получить право работать в России водителями с национальными правами
Епархия ААЦ в Грузии: Не имеем притязаний к храму в Гумбурдо и считаем его грузинским
Саргсян после встречи с Алиевым: Единственное решение - это Карабах вне Азербайджана
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
В Шотландии законодательно запретят физическое наказание для детей Шотландия таким образом станет первой частью Соединенного Королевства, где шлепание детей будет объявлено вне закона
Ученые призвали молодежь не уступать место бабушкам и дедушкам Он считает, что постоянно заставляя стариков садиться, мы делаем им же хуже, ведь они и так постоянно сидят дома, а им необходимо двигаться
Mercedes снимает знаменитый «Гелендваген» с производства (видео) По данным компании, это модель AMG G 65 Final Edition с 6-литровым мотором V12 с двумя турбинами. Весит автомобиль 2,6 тонны
Налбандян: Баку продолжает нарушения режима перемирия после встречи Саргсян-Алиев в Женеве Глава МИД Армении сообщил также, что в ходе встречи своему польскому коллеге представил совместные усилия Еревана и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ