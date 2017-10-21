В Баку ужаснулись машины с крохотным флагом Армении
21 октября 2017 - 15:24 AMT
PanARMENIAN.Net - Азербайджанские СМИ подняли истерию из-за автомобиля, прошедшего тюнинг в армянской мастерской.
По сообщению Haqqin.az, причиной возмущения послужил автомобиль марки Mercedes с маленьким флагом Армении рядом с номерным знаком. Появление автомобиля на улицах Баку стало причиной разбирательства в местной автоинспекции.
Пресс-секретарь инспекции Вагиф Асадов подтвердил, что флаг на машине, действительно, армянский: владелец автомобиля купил его в одном из бакинских автосалонов, думая, что это – флаг Колумбии, и ныне находится за рубежом.
«Я попросил владельца прислать фотографию автомобиля. Расследование показало, что машина проходила тюнинг в армянской мастерской. Не знаем, как она оказалась в Азербайджане, возможно, привезена из Грузии. Мы сказали об этом владельцу – он обещал снять флаг», - заявил Асадов.
Ранее в Баку со скандалом и открытием уголовных дел закрыли кафе «26», узрев в названии намек на 26 бакинских комиссаров, большинство из которых были армянами.
Самое значимое
«Президенты согласились принять меры по активизации переговорного процесса и предпринять дополнительные шаги по снижению напряженности на линии соприкосновения», – отмечается в сообщении
«Наша встреча с президентом Бако Саакяном была очень продуктивной, и мы обсудили многие вопросы, связанные с конфликтом»,- отметил Шефер после встречи с президентом НКР
Цинкер сообщил, что проект признания Геноцида армян уже утвержден комиссией Кнессета по культуре. Далее вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании Кнессета
Посольство Армении находится на постоянной связи с местными властями, дополнительная информация будет предоставлена позднее.
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