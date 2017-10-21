Руководители 50 стран прибудут в Ереван на форум франкофонии
21 октября 2017 - 17:48 AMT
PanARMENIAN.Net - В 2018 году на форум франкофонии в Ереване прибудут руководители около 50 стран.
Об этом сообщил президент Армении Серж Саргсян на совещании, посвященном трем крупным событиям 2018 года – форуму франкофонии, 100-летия основания Первой республики и 2800-летия Еревана.
Форум состоится 11-12 октября. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян доложил о ходе подготовки к мероприятиям в рамках форума.
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