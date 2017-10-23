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Армянские боксеры стартовали с побед на ЧЕ в Анталье

Армянские боксеры стартовали с побед на ЧЕ в Анталье
23 октября 2017 - 11:39 AMT

PanARMENIAN.Net - В Анталье стартовал молодежный (до 18 лет) чемпионат Европы по боксу, на котором Армению представляют 9 спортсменов. 21 октября состоялись поединки 1/16 финала. Из трех вышедших на ринг представителей Армении двое одержали победы и вышли в 1/8 финала.

Беник Никогосян (64 кг) победил итальянца Армандо Касамоника, а Тони Галстян (69 кг) взял верх над чехом Адамом Трнчаком, передает пресс-служба НОКА.

Армен Машакарян (60 кг) в стартовом поединке уступил испанцу Энрико Мейе.

Первые поединки в 1/8 финала проведут Эрик Тохян (49 кг), Артур Базеян (52 кг) и Манук Хачатрян (91 кг). Их соперниками будут, соответственно боксеры из Беларуси, Италии и Турции.

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