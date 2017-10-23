Неймара закидали бутылками и прочим мусором
23 октября 2017 - 12:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Фанаты «Марселя» забросали посторонними предметами бразильского нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара во время матча десятого тура чемпионата Франции.
Во время подачи углового у ворот «Марселя» в Неймара полетели в том числе бутылки. Стюарды были вынуждены прикрывать бразильского форварда щитами, пишет Lenta.ru.
Встреча завершилась со счетом 2:2. На 33-й минуте Неймар стал автором гола, а на 87-й минуте был удален с поля за вторую желтую карточку.
После десяти туров ПСЖ с 26 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции. «Марсель» с 18 очками располагается на пятой строчке.
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Бронзовыми медалистами стали среди молодых людей Феликс Даниелян (48 кг) и Ваагн Чалян (82 кг)
После перерыва хозяевам поля удалось сравнять счет. На 62-й минуте автором гола в составе сборной Казахстана стал Бауржан Турысбек
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