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Неймара закидали бутылками и прочим мусором

Неймара закидали бутылками и прочим мусором
23 октября 2017 - 12:14 AMT

PanARMENIAN.Net - Фанаты «Марселя» забросали посторонними предметами бразильского нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара во время матча десятого тура чемпионата Франции.

Во время подачи углового у ворот «Марселя» в Неймара полетели в том числе бутылки. Стюарды были вынуждены прикрывать бразильского форварда щитами, пишет Lenta.ru.

Встреча завершилась со счетом 2:2. На 33-й минуте Неймар стал автором гола, а на 87-й минуте был удален с поля за вторую желтую карточку.

После десяти туров ПСЖ с 26 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции. «Марсель» с 18 очками располагается на пятой строчке.

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Lenta.ru: Неймара закидали бутылками
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