Ученые нашли способ распознать женскую ложь
23 октября 2017 - 12:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Американские ученые определили три слова, которые чаще всего используют женщины, когда лгут.
Для обмана в письменной речи собеседница с высокой вероятностью применяет наречие «возможно», местоимение «я» и глагол «стараться». При этом женщины для лживого высказывания в среднем используют 9,2 слова против 8 слов в правдивом, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Times.
Мужчины, в свою очередь, в этом же случае часто используют наречие «наверное» и частицу «конечно». Специалисты также установили, что первые лгут чаще, чем вторые.
К подобным выводам авторы пришли, проанализировав статистику мобильного приложения, в котором 1703 участника эксперимента оценивали правдивость тех или иных высказываний.
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