BBC: Безработица, отсутствие стабильности и безопасности заставляют азербайджанцев покидать родину
23 октября 2017 - 13:37 AMT
PanARMENIAN.Net - Более миллиона выходцев из Азербайджана живет сегодня за пределами своей страны, и более 760 тысяч из них - в России. Безработица, отсутствие стабильности и безопасности заставляют их покидать родину, пишет BBC.
Официальная статистика Азербайджана говорит о положительной миграции. Эксперты смотрят на эти цифры со скепсисом и предупреждают о потере квалифицированных кадров.
Так,по данным Migration Policy Institute,1,147 млн выходцев из Азербайджана проживают сегодня в других странах.767 тысяч из них живут в России. Еще 82 тысячи живут на Украине, 48 тысяч в Казахстане, 20 тысяч в США, столько же - в Узбекистане, еще 19 тысяч в Германии и 17 тысяч - в Турции.По данным федеральной службы государственной статистики России, последнее десятилетие количество въехавших в Россию из Азербайджана ежегодно превышает число выехавших из России в Азербайджан по меньшей мере на 10 тысяч человек.
Тем временем официальная статистика Азербайджана говорит о постоянном приросте населения и положительной миграции. Так, по данным Госкомстата Азербайджана, всего в 2016 году покинуло страну для постоянного проживания за рубежом 1700 человек, а приехало с теми же целями 3200. Положительный баланс наблюдается неизменно с 2008 года.
Уезжают из Азербайджана по разным причинам, некоторые называют работу, кто-то - безопасность иобщее качество жизни, другие - отсутствие перспектив и коррупцию. Азербайджанцы покидают страну не только в поисках работы. Как говорят специалисты, за последние годы изменилась сама структура эмиграции.
«Да, утечка мозгов происходит и она видна невооруженным глазом, - уверен экономист Тогрул Машаллы. - Из моего круга уезжают люди 20-25 лет, не только те, кто не смог найти работу, но и увольняющиеся с хороших мест, просто выбравшие другую жизнь».
Самое значимое
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Случай не единичный
Новая партия боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
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