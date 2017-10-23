BBC: Безработица, отсутствие стабильности и безопасности заставляют азербайджанцев покидать родину

PanARMENIAN.Net - Более миллиона выходцев из Азербайджана живет сегодня за пределами своей страны, и более 760 тысяч из них - в России. Безработица, отсутствие стабильности и безопасности заставляют их покидать родину, пишет BBC.

Официальная статистика Азербайджана говорит о положительной миграции. Эксперты смотрят на эти цифры со скепсисом и предупреждают о потере квалифицированных кадров.

Так,по данным Migration Policy Institute,1,147 млн выходцев из Азербайджана проживают сегодня в других странах.767 тысяч из них живут в России. Еще 82 тысячи живут на Украине, 48 тысяч в Казахстане, 20 тысяч в США, столько же - в Узбекистане, еще 19 тысяч в Германии и 17 тысяч - в Турции.По данным федеральной службы государственной статистики России, последнее десятилетие количество въехавших в Россию из Азербайджана ежегодно превышает число выехавших из России в Азербайджан по меньшей мере на 10 тысяч человек.

Тем временем официальная статистика Азербайджана говорит о постоянном приросте населения и положительной миграции. Так, по данным Госкомстата Азербайджана, всего в 2016 году покинуло страну для постоянного проживания за рубежом 1700 человек, а приехало с теми же целями 3200. Положительный баланс наблюдается неизменно с 2008 года.

Уезжают из Азербайджана по разным причинам, некоторые называют работу, кто-то - безопасность иобщее качество жизни, другие - отсутствие перспектив и коррупцию. Азербайджанцы покидают страну не только в поисках работы. Как говорят специалисты, за последние годы изменилась сама структура эмиграции.

«Да, утечка мозгов происходит и она видна невооруженным глазом, - уверен экономист Тогрул Машаллы. - Из моего круга уезжают люди 20-25 лет, не только те, кто не смог найти работу, но и увольняющиеся с хороших мест, просто выбравшие другую жизнь».