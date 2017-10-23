Килиан Мбаппе из ПСЖ назван лучшим молодым футболистом Европы
23 октября 2017 - 13:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе получил награду Golden Boy-2017, которая вручается лучшему молодому футболисту Европы.
Мбаппе в ходе опроса европейских спортивных СМИ опередил бразильского форварда «Манчестер Сити» Габриэля Жезуса и французского полузащитника «Барселоны» Усмана Дембеле, которые вместе с нападающим ПСЖ входили в шорт-лист претендентов на премию, пишет Р-Спорт со ссылкой на Tuttosport.
В сентябре были объявлены имена 24 игроков, вошедших в окончательный список претендентов на Golden Boy-2017.
Мбаппе перешел в ПСЖ из «Монако» на правах аренды до 30 июня 2018 года с дальнейшим правом выкупа. По сведениям СМИ, «Монако» в случае перехода Мбаппе получит 180 миллионов евро. В прошлом сезоне в составе монегасков форвард провел 44 игры, забил 26 мячей и стал чемпионом Франции. В текущем сезоне в его активе 11 матчей (9 за ПСЖ и 2 за «Монако») и 4 гола.
Премия Golden Boy была учреждена в 2003 году итальянским изданием Tuttosport и ежегодно вручается лучшему футболисту в возрасте до 21 года, выступающему в высших дивизионах национальных чемпионатов Европы. В 2016 году обладателем награды стал португальский полузащитник Ренату Саншеш, выступавший в прошлом году за мюнхенскую «Баварию».
Самое значимое
Мхитарян был заменен на 90-й минуте матча
Ялян выступает в весовой категории 58 кг.
Бронзовыми медалистами стали среди молодых людей Феликс Даниелян (48 кг) и Ваагн Чалян (82 кг)
После перерыва хозяевам поля удалось сравнять счет. На 62-й минуте автором гола в составе сборной Казахстана стал Бауржан Турысбек
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
Армянка впервые стала мэром грузинского города Ниноцминда Она набрала 77% голосов и, по предварительным результатам подсчета, победила в борьбе за пост мэра города
Серж Саргсян утвердил создание армяно-российской группировки войск Документы были ратифицированы Национальным собранием (парламентом) Армении 5 октября
Гражданин Армении задержан в Тольятти за 3-недельную вырубку леса По подозрению в совершении данного преступления задержан мужчина 1993 года рождения, гражданин Республики Армения, без временной регистрации на территории РФ
В Армении создадут «Лес белорусско-армянской дружбы» Пока не определен конкретный участок, где планируется высадить лес, однако специалисты из двух стран собираются определить его во время визита белорусской делегации в Армению в конце октября