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Килиан Мбаппе из ПСЖ назван лучшим молодым футболистом Европы

Килиан Мбаппе из ПСЖ назван лучшим молодым футболистом Европы
23 октября 2017 - 13:56 AMT

PanARMENIAN.Net - Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе получил награду Golden Boy-2017, которая вручается лучшему молодому футболисту Европы.

Мбаппе в ходе опроса европейских спортивных СМИ опередил бразильского форварда «Манчестер Сити» Габриэля Жезуса и французского полузащитника «Барселоны» Усмана Дембеле, которые вместе с нападающим ПСЖ входили в шорт-лист претендентов на премию, пишет Р-Спорт со ссылкой на Tuttosport.

В сентябре были объявлены имена 24 игроков, вошедших в окончательный список претендентов на Golden Boy-2017.

Мбаппе перешел в ПСЖ из «Монако» на правах аренды до 30 июня 2018 года с дальнейшим правом выкупа. По сведениям СМИ, «Монако» в случае перехода Мбаппе получит 180 миллионов евро. В прошлом сезоне в составе монегасков форвард провел 44 игры, забил 26 мячей и стал чемпионом Франции. В текущем сезоне в его активе 11 матчей (9 за ПСЖ и 2 за «Монако») и 4 гола.

Премия Golden Boy была учреждена в 2003 году итальянским изданием Tuttosport и ежегодно вручается лучшему футболисту в возрасте до 21 года, выступающему в высших дивизионах национальных чемпионатов Европы. В 2016 году обладателем награды стал португальский полузащитник Ренату Саншеш, выступавший в прошлом году за мюнхенскую «Баварию».

Ссылки по теме:
Rsport.ria.ru: Футболист "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе стал лауреатом награды Golden Boy-2017
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