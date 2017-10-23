Шармазанов: Саргсян останется лидером и после 2018 года

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Серж Саргсян - единственный лидер правящейРеспубликанской партии Армении. Такое мнение выразилв эфире Воскресной аналитической программы на Азатутюн ТВ пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении и вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов.

«Серж Саргсян – бесспорный лидер нашей команды», - добавил Шармазанов.

До сих пор нет ясности в вопросе того, чем будет заниматься Саргсян после окончания его срока президентства в апреле 2018 года. Тем не менее, в РПА не скрывают мнения о том, что Саргсян является «незаменимым» политическим деятелем. На просьбу пояснить, что означают подобные намеки, Шармазанов ответил так: «Это означает, что г-н президент продолжит руководить Республиканской партией, являясь ее бесспорным лидером. Да, для республиканцев есть один лидер – Серж Саргсян, и после 2018 года Серж Саргсян будет оставаться нашим лидером. В каком статусе, где, президент обсудит с партией – мы обсудим и представим это после апреля».

На вопрос, остаются ли в силе слова Сержа Саргсяна о том, что «в Армении один человек более двух раз не должен претендовать на то, чтобы быть у руля государства». Шармазанов ответил, что после конституционных реформ «руль государства» не находится в руках одного человека. «Руководство государством, согласно конституционным реформам, сосредоточится в руках политических сил, которые будут иметь большинство», - пояснил он.

Будет ли Саргсян у руля государства, если станет премьер-министром? На этот вопрос пресс-секретарь правящей партии ответил: «У руля государства – нет. Мы провели реформы, чтобы повысить роль политических партий, и при парламентской системе руководство страны находится не в руках одного человека, а в руках партий, которые получили большинство, и в этом смысле президентские и парламентские системы различаются. И тот факт, что президент является лидером политического большинства, не должен вызывать у кого-либо сомнений».