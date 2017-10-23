От загрязнения окружающей среды погибают больше людей, чем от войн и болезней
23 октября 2017 - 14:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Загрязнение окружающей среды, в том числе воды и воздуха, уносит больше жизней, чем войны, насилие, болезни, голод или стихийные бедствия. К такому выводу пришли специалисты из США, опубликовавшие доклад в медицинском журнале Lancet.
Согласно результатам исследования, в 2015 году каждая шестая преждевременная смерть (это около девяти миллионов человек) случилась в результате токсического воздействия. Это лишь приблизительная оценка, а реальный показатель, по мнению экспертов, должен быть гораздо больше, поскольку не все страны имеют развитую систему мониторинга и не все ядовитые химические вещества отслеживаются в окружающей среде, пишет Lenta.ru со ссылкой на Phys.org.
Наиболее опасными регионами являются Африка и Азия, а Индия возглавляет список стран, в которых больше всего людей (около 2,5 миллиона человек) умирают от загрязнения воды и воздуха. На втором месте находится Китай, где от неблагоприятной экологической ситуации гибнут 1,8 миллиона человек. Лидерами также являются Бангладеш, Пакистан, Северная Корея, Южный Судан и Гаити.
По оценке специалистов, число умерших от загрязнения в полтора раз выше, чем количество смертей от курения; в три раза выше, чем от СПИДа, туберкулеза и малярии; в 15 раз выше, чем от войн и насилия.
Самое значимое
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Случай не единичный
Новая партия боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
Partner news
Последние новости
Армянка впервые стала мэром грузинского города Ниноцминда Она набрала 77% голосов и, по предварительным результатам подсчета, победила в борьбе за пост мэра города
Серж Саргсян утвердил создание армяно-российской группировки войск Документы были ратифицированы Национальным собранием (парламентом) Армении 5 октября
Гражданин Армении задержан в Тольятти за 3-недельную вырубку леса По подозрению в совершении данного преступления задержан мужчина 1993 года рождения, гражданин Республики Армения, без временной регистрации на территории РФ
Итальянский бегун выиграл Венецианский марафон, так как соперники побежали не в ту сторону (видео) Во время гонки на 42 километра Фаниэль и еще шесть бегунов вырвались в лидеры и соревновались только между собой