Неизвестный ворвался с ножом в редакцию «Эха Москвы» и ранил заместителя главреда
23 октября 2017 - 14:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Неизвестный ворвался в редакцию «Эха Москвы» на Новом Арбате и ранил ножом заместителя главного редактора радиостанции Татьяну Фельгенгауэр.Об этом сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.
«Ворвавшийся на радиостанцию мужчина с ножом ударил в горло ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Она госпитализирована, ей поставлен катетер», — написал Венедиктов в своем твиттере.
Нападавший задержан охраной и передан полиции. По словом врачей, угрозы для жизни Фельгенгауэр нет. Однако ей поставлен катетр и она госпитализирована.
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