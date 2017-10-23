Неизвестный ворвался с ножом в редакцию «Эха Москвы» и ранил заместителя главреда

PanARMENIAN.Net - Неизвестный ворвался в редакцию «Эха Москвы» на Новом Арбате и ранил ножом заместителя главного редактора радиостанции Татьяну Фельгенгауэр.Об этом сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

«Ворвавшийся на радиостанцию мужчина с ножом ударил в горло ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Она госпитализирована, ей поставлен катетер», — написал Венедиктов в своем твиттере.

Нападавший задержан охраной и передан полиции. По словом врачей, угрозы для жизни Фельгенгауэр нет. Однако ей поставлен катетр и она госпитализирована.

В Генеральной прокуратуре назвали вопиющей историю с нападением на журналиста «Эхо Москвы» — «мы держим ситуацию на контроле» – заявил официальный представитель ведомства.