В Израиле задержали палестинца: Его запись «Доброе утро» в FB алгоритм перевел как «Атакуйте их»
23 октября 2017 - 15:21 AMT
PanARMENIAN.Net - В Израиле в середине октября полиция задержала палестинца по подозрению в подстрекательстве на основании неправильного машинного перевода его записи в фейсбуке — фразу «Доброе утро всем вам» перевели как «Атакуйте их».
Неправильный перевод был сделан встроенным алгоритмом Facebook. О записи сообщили полиции округа Иудеи и Самарии (Западный берег Иордана), после чего мужчина был задержан. Когда стало понятно, что произошла ошибка, его отпустили, пишет Meduza со ссылкой на The Jerusalem Post.
Полицейских насторожило, в частности, что мужчина сопроводил запись своей фотографией около экскаватора (он работает строителем), поскольку с помощью этих машин в Израиле совершались теракты.
Как пишет The Times of Israel, арабская разговорная фраза со значением «Доброе утро всем вам» и слова «Атакуйте их» отличаются на письме одной буквой. Haaretz отмечает, что перед задержанием пост не прочли полицейские, знающие арабский.
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