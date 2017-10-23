Художник по костюмам Микаэл Шарафян признан «Лучшим актером» на кинофестивале в Глендейле
23 октября 2017 - 16:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Американский художник покостюмам иактер армянского происхождения Микаэл Шарафян удостоился премии «Актер года» на международном кинофестивале в Глендейле. Об этом сам актер написал на своей странице в Facebook.
«Никогда бы в жизни не мог подумать, что когда-нибудь получу награду «Лучший актер» за главную роль в фильме «Невеста из Вегаса», - написал Шарафян.
Он выразил особую благодарность за награду президенту международного кинофестиваля в Глендейле Вэльвет Родс, а также члену Ассамблеи Калифорнии Лауре Фридман.
«Это по-настоящему исторический момент в моей жизни и карьере.Актерство - не моя профессия, но я называю это «методом дизайнера костюмов». Теперь я знаю, что значит быть актером, и через что они проходят», - отметил Шарафян.
Международный кинофестиваль проходил в Глендейле 13-22 октября.
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