Тони Галстян и Эрик Тохян вышли в четвертьфинал ЧЕ по боксу
23 октября 2017 - 16:20 AMT
PanARMENIAN.Net - В Анталии продолжается молодежный (до 18 лет) чемпионат Европы по боксу. 22 октября на ринг вышли четыре представителя Армении, двое из которых одержали победы и вышли в четвертьфинал.
Тони Галстян (69 кг) одержал уже вторую победу в Турции – на этот раз, взяв верх нал молдаванином Ахмедом Кемортани. Эрик Тохян (49 кг) в своем стартовом бою победил представляющего Белоруссию Александра Бутрими. Поражения потерпели Артур Базеян (52 кг) и Манук Хачатрян (91 кг), сообщает пресс-служба НОКА.
23 октября в борьбе за выход в четвертьфинал на ринг выйдут еще четыре представителя Армении. Жирайр Шагоян (56 кг) встретится с азербайджанским боксером Орханом Хасановым. Соперником Беника Никогосяна (64 кг) станет швед Роберто Бенгстон. Гор Нерсисян (75 кг) поспорит за путевку в четвертьфинал с представителем Франции Фендеро Морено, а супертяжеловес Арман Мнацаканян с хорватом Жозипом Билетики.
Самое значимое
Мхитарян был заменен на 90-й минуте матча
Ялян выступает в весовой категории 58 кг.
Бронзовыми медалистами стали среди молодых людей Феликс Даниелян (48 кг) и Ваагн Чалян (82 кг)
После перерыва хозяевам поля удалось сравнять счет. На 62-й минуте автором гола в составе сборной Казахстана стал Бауржан Турысбек
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