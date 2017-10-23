США впервые с 1991 года приводят в боевую готовность стратегические бомбардировщики B-52
23 октября 2017 - 16:37 AMT
PanARMENIAN.Net - Военно-воздушные силы США собираются впервые с 1991 года привести в боевую готовность стратегические бомбардировщики B-52. Об этом сообщили представители Пентагона, в частности, генерал ВВС Дэвид Голдфейн.
«Мы больше не живем в биполярном мире, где есть только мы и Советский Союз. На арене другие игроки с ядерным оружием. Еще никогда не было настолько важно правильно выполнять нашу миссию», - сказал генерал, пишет Deutsche Welle со ссылкой на сайт Fox News.
Голдфейн подчеркнул, что этот шаг связан не с каким-то конкретным событием, а с «глобальной ситуацией», в которой находится страна и к которой «необходимо быть готовой».
Боевая готовность для бомбардировщиков означает, что их можно использовать в течение 24 часов с момента получения приказа.
Самое значимое
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Случай не единичный
Новая партия боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
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