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Представитель жены Джигарханяна: В случае развода актер окажется в хосписе

Представитель жены Джигарханяна: В случае развода актер окажется в хосписе
23 октября 2017 - 18:57 AMT

PanARMENIAN.Net - Помощница жены известного советского актера Армена Джигарханяна Виталины Цимбалюк-Романовской прокомментировала сложившуюся вокруг семейной пары ситуацию. Она заявила, что после расторжения брака Армен Борисович может стать пациентом специального учреждения, где проживают тяжелобольные люди.

«Я хочу передать привет всем тем людям, которые настраивают Армена Борисовича против Виталины. Прошу их задуматься, ведь в случае развода он просто окажется в хосписе как нетрудоспособный человек», - заявила женщина, пишет изданиеStarhit.

Адвокат Татьяны Власовой, бывшей жены Джигарханяна, подтвердила, что все имущество прославленного актера переписано на Виталину. «За день до официального заключения брака она оформила собственность на себя. А это три квартиры. Так что недвижимость считается не совместно нажитой, а принадлежит целиком ей», - рассказал юрист.

Джигарханян намерен бороться за свои права и хочет судиться с возлюбленной. В СМИ появлялись данные о том, что Виталина уволилась из театра по собственному желанию. Сейчас в культурном учреждении трудятся родители молодой женщины, которых, по некоторой информации, она устроила на хорошо оплачиваемые должности.

Представительница Цимбалюк-Романовской утверждает, что из-за всего происходящего у ее клиентки ухудшилось самочувствие. Сейчас молодая женщина практически не появляется на людях, предпочитая проводить все время в квартире, где еще недавно жила с Арменом Борисовичем.

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Starhit.ru. Представитель жены Джигарханяна: «В случае развода он окажется в хосписе»
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