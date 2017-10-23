В Армении создадут «Лес белорусско-армянской дружбы»

PanARMENIAN.Net - Армения и Белоруссия договорились о создании «Леса белорусско-армянской дружбы». Об этом сообщает пресс-служба Министерства лесного хозяйства Белоруссии.

Новый лес должен возникнуть в Армении в 2018 году. Об этом стороны договорились в ходе 13-го заседания межправительственной белорусско-армянской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

«Если для Белоруссии лесное хозяйство имеет важное экономическое значение, то для нас прежде всего экологическое – это вопрос сохранения лесов», - отметил глава министерства лесного хозяйства Армении Игнатий Аракелян.

Пока не определен конкретный участок, где планируется высадить лес, однако специалисты из двух стран собираются определить его во время визита белорусской делегации в Армению в конце октября.

Вероятно, Белоруссия предоставит Армении посадочный материал с закрытой корневой системой на безвозмездной основе. По словам министра лесного хозяйства Белоруссии Михаила Амельяновича, страна готова выделить армянской стороне до 10-15 гектаров посадочного материала леса, а также оказать необходимую технологическую помощь.