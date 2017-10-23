В Армении создадут «Лес белорусско-армянской дружбы»
23 октября 2017 - 17:10 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения и Белоруссия договорились о создании «Леса белорусско-армянской дружбы». Об этом сообщает пресс-служба Министерства лесного хозяйства Белоруссии.
Новый лес должен возникнуть в Армении в 2018 году. Об этом стороны договорились в ходе 13-го заседания межправительственной белорусско-армянской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
«Если для Белоруссии лесное хозяйство имеет важное экономическое значение, то для нас прежде всего экологическое – это вопрос сохранения лесов», - отметил глава министерства лесного хозяйства Армении Игнатий Аракелян.
Пока не определен конкретный участок, где планируется высадить лес, однако специалисты из двух стран собираются определить его во время визита белорусской делегации в Армению в конце октября.
Вероятно, Белоруссия предоставит Армении посадочный материал с закрытой корневой системой на безвозмездной основе. По словам министра лесного хозяйства Белоруссии Михаила Амельяновича, страна готова выделить армянской стороне до 10-15 гектаров посадочного материала леса, а также оказать необходимую технологическую помощь.
Самое значимое
«Президенты согласились принять меры по активизации переговорного процесса и предпринять дополнительные шаги по снижению напряженности на линии соприкосновения», – отмечается в сообщении
«Наша встреча с президентом Бако Саакяном была очень продуктивной, и мы обсудили многие вопросы, связанные с конфликтом»,- отметил Шефер после встречи с президентом НКР
Цинкер сообщил, что проект признания Геноцида армян уже утвержден комиссией Кнессета по культуре. Далее вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании Кнессета
Посольство Армении находится на постоянной связи с местными властями, дополнительная информация будет предоставлена позднее.
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