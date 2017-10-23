Итальянский бегун выиграл Венецианский марафон, так как соперники побежали не в ту сторону (видео)
23 октября 2017 - 17:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Спортсмен Эйоб Фаниэль стал первым итальянским бегуном с 1995 года, который выиграл Венецианский марафон. Его соперники потеряли около двух минут из-за того, что свернули не на ту дорогу.
Во время гонки на 42 километра Фаниэль и еще шесть бегунов вырвались в лидеры и соревновались только между собой. На финальной стадии марафона мотоцикл сопровождения свернул не в ту сторону, и фавориты последовали за ним. Пробежав несколько сотен метров, они заметили подвох и вернулись на дистанцию, но уже потеряли около двух-трех минут, пишет TJ.
Фаниэль продолжил бежать в нужную сторону и соревновался только с африканским бегуном Мухаммедом Мусой. Итальянец финишировал с отрывом в две минуты от второго места и в четыре минуты — от третьего.
Для 25-летнего спортсмена это первая победа в марафоне.
Самое значимое
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Бронзовыми медалистами стали среди молодых людей Феликс Даниелян (48 кг) и Ваагн Чалян (82 кг)
После перерыва хозяевам поля удалось сравнять счет. На 62-й минуте автором гола в составе сборной Казахстана стал Бауржан Турысбек
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