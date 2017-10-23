Гражданин Армении задержан в Тольятти за 3-недельную вырубку леса
23 октября 2017 - 17:59 AMT
PanARMENIAN.Net - В Тольятти задержан армянин, занимавшийся незаконной порубкой леса. Об этом сообщил заместитель начальника полиции города Александр Кизян.
По словам подполковника, вырубка леса производилась с 1 по 23 сентября 2017 года. По подозрению в совершении данного преступления задержан мужчина 1993 года рождения, гражданин Республики Армения, без временной регистрации на территории РФ, ранее судимый за кражу. Сколько конкретно вырубил леса дровосек, в полиции не уточнили, пишет TLTgorod.
Сейчас задержанный помещен в Центр временного содержания иностранных граждан. Возбуждено уголовное дело по статье 260 часть 3 УК РФ «Незаконная порубка лесных насаждений в особо крупном размере».
За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 1 до 3 млн рублей, либо принудительных работ на срок до пяти лет со штрафом до 300 тысяч рублей.
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«Президенты согласились принять меры по активизации переговорного процесса и предпринять дополнительные шаги по снижению напряженности на линии соприкосновения», – отмечается в сообщении
«Наша встреча с президентом Бако Саакяном была очень продуктивной, и мы обсудили многие вопросы, связанные с конфликтом»,- отметил Шефер после встречи с президентом НКР
Цинкер сообщил, что проект признания Геноцида армян уже утвержден комиссией Кнессета по культуре. Далее вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании Кнессета
Посольство Армении находится на постоянной связи с местными властями, дополнительная информация будет предоставлена позднее.
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