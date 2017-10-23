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Серж Саргсян утвердил создание армяно-российской группировки войск

Серж Саргсян утвердил создание армяно-российской группировки войск
23 октября 2017 - 18:22 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Серж Саргсян подписал 23 октября закон о ратификации соглашений по созданию армяно-российской совместной группировки войск и присоединению страны к российско-белорусской межгосударственной финансово-промышленной группе (МФПГ) «Оборонительные системы», пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Документы были ратифицированы Национальным собранием (парламентом) Армении 5 октября.

В соответствии с российско-армянским соглашением, подписанным двумя странами 30 ноября 2016 года, к основным задачам объединенной группировки относятся своевременное обнаружение непосредственной подготовки вооруженного нападения (агрессии) против Армении и РФ и его отражение; прикрытие сухопутной части государственной границы обоих государств в установленных границах ответственности; участие в защите государственной границы РФ и Армении в воздушно-космическом пространстве, а также участие в противовоздушной обороне войск и критически важных объектов обеих стран, расположенных в регионе.

Для управления объединенной группировкой создается объединенное командование. Решение о развертывании и применении объединенной группировки принимается совместно верховным главнокомандующим вооруженными силами РФ и Армении. Устанавливается, что соглашение заключено сроком на пять лет с возможностью его автоматического продления на следующие пятилетние периоды.

Госдума ратифицировала соглашение 14 июля. Заместитель министра обороны РФ Николай Панков сообщил, что командующий объединенной группировкой в мирное время будет подчиняться начальнику генерального штаба вооруженных сил Армении, в период непосредственной агрессии и в военной время, в зависимости от складывающейся обстановки — командующему войсками Южного военного округа или начальнику генерального штаба вооруженных сил Армении. Такое решение принимается совместно верховными главнокомандующими сторон.

Соглашение о присоединении Армении к МФГП «Оборонительные системы» было подписано в ноябре 2016 года. МФПГ «Оборонительные системы» создана на основе российско-белорусского межправительственного соглашения от 11 февраля 2000 года. Ее учредителями являются ведущие конструкторские бюро, предприятия оборонного комплекса, коммерческие банки двух стран.

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Ria.ru: Глава Армении утвердил создание армяно-российской группировки войск
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