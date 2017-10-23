Армянка впервые стала мэром грузинского города Ниноцминда
23 октября 2017 - 19:04 AMT
PanARMENIAN.Net - В результате муниципальных выборов в Грузии мэром города Ниноцминда (Джавахк) впервые стала женщина — армянка Анивард Мосоян из партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».
Она набрала 77% голосов и, по предварительным результатам подсчета, победила в борьбе за пост мэра города, пишет Rusarminfo.
Анивард Мосоян по профессии психолог. Училась в Ереване. С 1994 года работала учителем грузинского языка в Ниноцминде, а в 2008 году стала директором школы. С 2014 года является депутатом регионального совета Ниноцминды.
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Цинкер сообщил, что проект признания Геноцида армян уже утвержден комиссией Кнессета по культуре. Далее вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании Кнессета
Посольство Армении находится на постоянной связи с местными властями, дополнительная информация будет предоставлена позднее.
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