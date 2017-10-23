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Армянка впервые стала мэром грузинского города Ниноцминда

Армянка впервые стала мэром грузинского города Ниноцминда
23 октября 2017 - 19:04 AMT

PanARMENIAN.Net - В результате муниципальных выборов в Грузии мэром города Ниноцминда (Джавахк) впервые стала женщина — армянка Анивард Мосоян из партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

Она набрала 77% голосов и, по предварительным результатам подсчета, победила в борьбе за пост мэра города, пишет Rusarminfo.

Анивард Мосоян по профессии психолог. Училась в Ереване. С 1994 года работала учителем грузинского языка в Ниноцминде, а в 2008 году стала директором школы. С 2014 года является депутатом регионального совета Ниноцминды.

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