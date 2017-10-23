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Азербайджан вновь применил ПТРК «Спайк» в Карабахе

Азербайджан вновь применил ПТРК «Спайк» в Карабахе
23 октября 2017 - 20:18 AMT

PanARMENIAN.Net - Азербайджан вновь обстрелял позиции Карабаха из противотанковой ракеты «Спайк». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики, НКР).

23октября в15:05, навосточном направлении линии соприкосновения азербайджанские ВС нарушили режим перемирия, применив ПТРК «Спайк».

Передовые подразделении Армии обороны НКР, сцелью необострять напряженность налинии соприкосновения, продолжили проявлять сдержанность ивоздержались отответных действий.

Ранее, 22 октября, нарушив достигнутые на встрече президентов Армении и Азербайджана в Женеве договоренности, ВС Азербайджана в северо-восточном направлении линии соприкосновения (Мартакерт-Матагис) карабахско-азербайджанских сил применили артиллерийские установки, произведя пять выстрелов, а также произвели один выстрел из противотанковой ракеты «Спайк».

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