Азербайджан вновь применил ПТРК «Спайк» в Карабахе
23 октября 2017 - 20:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Азербайджан вновь обстрелял позиции Карабаха из противотанковой ракеты «Спайк». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики, НКР).
23октября в15:05, навосточном направлении линии соприкосновения азербайджанские ВС нарушили режим перемирия, применив ПТРК «Спайк».
Передовые подразделении Армии обороны НКР, сцелью необострять напряженность налинии соприкосновения, продолжили проявлять сдержанность ивоздержались отответных действий.
Ранее, 22 октября, нарушив достигнутые на встрече президентов Армении и Азербайджана в Женеве договоренности, ВС Азербайджана в северо-восточном направлении линии соприкосновения (Мартакерт-Матагис) карабахско-азербайджанских сил применили артиллерийские установки, произведя пять выстрелов, а также произвели один выстрел из противотанковой ракеты «Спайк».
Самое значимое
«Президенты согласились принять меры по активизации переговорного процесса и предпринять дополнительные шаги по снижению напряженности на линии соприкосновения», – отмечается в сообщении
«Наша встреча с президентом Бако Саакяном была очень продуктивной, и мы обсудили многие вопросы, связанные с конфликтом»,- отметил Шефер после встречи с президентом НКР
Цинкер сообщил, что проект признания Геноцида армян уже утвержден комиссией Кнессета по культуре. Далее вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании Кнессета
Посольство Армении находится на постоянной связи с местными властями, дополнительная информация будет предоставлена позднее.
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