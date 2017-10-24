Британец проплыл 7,5 км, спасаясь от тигровой акулы
24 октября 2017 - 10:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Джон Крэйг, занимавшийся дайвингом у берегов Австралии, проплыл 7,5 километров, спасаясь от тигровой акулы. По словам британца, «любопытная хищница» некоторое время сопровождала его до берега.
Яхта, с которой нырял 34-летний британец, отошла от берега на 7,5 километров и встала в заливе Шарк в 800 километрах от Перта. Залив, название которого переводится как «Акулья бухта», ежегодно привлекает около 120 тысяч туристов. Опытный ныряльщик Крэйг погрузился с гарпуном, но когда всплыл на поверхность, яхты рядом уже не было. Крэйг начал звать на помощь - и вдруг заметил рядом с собой акулу, пишет BBC.
«Она была очень близко и проявляла любопытство - подплывала ко мне с разных сторон. Она пыталась определить, кто я и можно ли меня съесть», - рассказывает Крэйг.
По словам британца, акула была достаточно крупной - около четырех метров в длину, что соответствует среднему размеру взрослой особи.
«Тут я подумал, что мне конец - я на расстоянии четырех миль от берега, а меня преследует огромная тигровая акула. Я подумал, что все кончено, что так я и умру», - говорит Крэйг.
Напуганный британец пустился вплавь. Через некоторое время он заметил на горизонте красные скалы полуострова Перон и направился к ним. Акула преследовала Крэйга в течение 15 минут, но не нападала.
«Когда я оглядывался, я видел выплывающую из мглы акулью морду, которая почти касалась моих ласт, она следовала за мной», - рассказывает дайвер.
Крэйгу в какой-то момент показалось, что акула сопровождает его до берега, но через некоторое время она исчезла. Через три часа Крэйг достиг берега. Оттуда он увидел самолеты и лодки, участвовавшие в поисковой операции на море. Привлечь к себе внимание спасателей Крэйгу не удалось, и он пошел пешком в направлении туристической базы. Через полчаса Крэйга заметили с воздуха, а еще через некоторое время к берегу причалила лодка со спасателями.
«Мне не верилось, что кто-то способен проплыть такое расстояние за столь короткое время. Наверное, когда тебя подгоняет акула, это что-то вроде тренера», - прокомментировал произошедшее спасатель Гленн Риджли.
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