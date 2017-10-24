В Армении российский военный случайно убил сослуживца и застрелился

PanARMENIAN.Net - На полигоне Алагяз в Армении военнослужащий-контрактник российских ВС случайно застрелил сослуживца, а затем покончил с собой. Об этом сообщили в Южном военном округе РФ.

«При сдаче оружия после проведения занятий, военнослужащий контрактной службы грубо нарушил требования безопасности и непроизвольно выстрелил из автомата, смертельно ранив другого военнослужащего по контракту. Испугавшись содеянного и ответственности за гибель сослуживца, стрелявший военнослужащий застрелился», — говорится в заявлении ведомства.

На месте работает комиссия Южного военного округа.

В 2015 году в ходе конфликта возле мемориала «Мать Армения» в Гюмри был убит военнослужащий 102-й российской военной базы в Армении Иван Новиков. На теле погибшего были обнаружены колото-резаные раны.