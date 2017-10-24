Ученые: Электронные сигареты вредны не меньше обычных

PanARMENIAN.Net - Американские физиологи впервые сделали анализ тканей дыхательных путей и легких курильщиков электронных сигарет и нашли в них биомаркеры волчанки и псориаза.

«Сравнивать электронные сигареты с обычными – все равно что сравнивать яблоки с апельсинами», – утверждает Мехмет Кесимер, физиолог из Университета Северной Каролины и один из авторов исследования о влиянии электронных сигарет на здоровье легких.

Кесимер и его коллеги впервые сравнили образцы тканей дыхательных путей курильщиков электронных и обычных сигарет и пришли к заключению о том, что электронные устройства ничуть не менее вредны, чем их традиционные аналоги. «Дело только в том, что последствия курения электронных сигарет еще недостаточно исследованы», – поясняет медик, пишет Naked Science.

В образцах тканей легких и дыхательных путей 15 курильщиков электронных сигарет было больше, чем обычно, белков, указывающих на присутствие нейтрофильных гранулоцитов – разновидности лейкоцитов, клеток, защищающих организм от бактериальных и грибковых инфекций. Сами по себе нейтрофилы полезны, но их избыток может способствовать развитию очаговых воспалительных процессов и хронической обструктивной болезни легких. Ряд белков, содержание которых у курильщиков электронных сигарет превысило норму, синтезируются в ходе отмирания клеток эндотелия; авторы исследования отмечают, что их происхождение необходимо выяснить. Избыток может говорить о развитии иммунопатологического воспаления – волчанки, васкулита или псориаза.

Исследователи обнаружили также признаки патологий, общих для курильщиков электронных и обычных сигарет: маркеры повреждения клеток в результате избыточного окисления, избыточное выделение слизи, характерное для хронических бронхитов и астмы.

Авторы статьи отмечают, что 5 из 15 любителей электронных сигарет признались в том, что иногда курят обычные сигареты, еще 12 курили обычные до того, как перешли на электронные. Тем не менее результатами этого маленького исследования нельзя пренебрегать, настаивает Кесимер: мы слишком мало знаем о вреде электронных сигарет, но считать их безопасными для здоровья из-за отсутствия данных – большая ошибка.

Статья опубликована в American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.